Захарова заявила, что Москву не интересует судьба Рубена Варданяна

304 Просмотров

Я не видела поднимается ли вопрос нахождения Рубена Варданяна, который не является гражданином России, в азербайджанской тюрьме, в ходе азербайджано-армянских или армяно-азербайджанских контактов. Об этом заявила сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она еще раз напомнила, что Рубен Варданян вышел из российского гражданства, сделал это открыто, это не тайная или непроверенная информация, поэтому подобный вопрос стоит адресовать Баку и Еревану.

Захарова напомнила, что РФ выступает за комплексную армяно-азербайджанскую нормализацию которая предусматривает, в том числе, решение гуманитарных вопросов, таких как возврат и обмен всех удерживаемых сторонами лиц.