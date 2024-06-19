Россия ждет ответ США на предложение об обмене заключенными

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Москва ожидает от США ответа на переданные ранее идеи по возможному обмену заключенными, заявил ТАСС замглавы МИД Рябков. Он назвал российские предложения сбалансированными.

За несколько дней до начала суда над арестованным в России американским журналистом Эваном Гершковичем в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали возможный обмен заключенными с Вашингтоном. В данный момент Москва ждет от Соединенных Штатов ответа на те идеи, которые им излагались, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Гершкович, а также бывший военнослужащий США Пол Уилан считаются СМИ наиболее вероятными кандидатами на обмен с Вашингтоном. В феврале президент Путин в интервью американскому ведущему Такеру Карлсону намекнул на готовность освободить Гершковича в рамках обмена. В этой связи он указал на дело предположительного сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному сроку за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в Берлине.