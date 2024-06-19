Евросоюз намерен применить санкции против более 20 физических лиц России

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Евросоюз намерен внести в черный список более 20 физических лиц, включая певицу Полину Гагарину, и 22 юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций против России, сообщил портал EUobserver со ссылкой на проект документа.

«Гагарина (певица Полина Гагарина – Minval.az) точно будет в списке, всего более 20 физлиц и 22 юрлиц на данный момент», – отметил неназванный европейский дипломат. По его информации, Полина Гагарина должна быть внесена в черный список за выступления на мероприятиях, посвященных вхождению новых регионов в состав России.

Как передает EUobserver, под ограничения также подпадут основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании «Балтика», которой были переданы российские активы Carlsberg Group, Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский. Кроме того, в список войдут руководители оборонных предприятий, чиновники и энергетические компании. Ограничения в отношении физлиц будут предусматривать запрет на въезд в ЕС, а также заморозку их активов в юрисдикции сообщества.

Портал отмечает, что Венгрия 14 июня уже одобрила обсуждаемый пакет антироссийских санкций. В то же время Германия, которая ранее блокировала согласование новых ограничений, все еще высказывает опасения по поводу ограничений против «дочек» европейских компаний, продолжающих деятельность в России. Несмотря на это, сообщил один из собеседников портала, ожидается, что страны сообщества утвердят новый пакет рестрикций ко встрече глав МИД ЕС 24 июня.