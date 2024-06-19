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ЦБА: Азербайджан удвоил инвестиции в экономику Турции

ЦБА: Азербайджан удвоил инвестиции в экономику Турции

В первом квартале этого года Азербайджан инвестировал в экономику Турции 40 млн долларов США, что вдвое больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции увеличилась с 6,7% до 12,1%.

В январе-марте Турция инвестировала в экономику Азербайджана 261,4 млн долларов, что на 10,7 % меньше, чем годом ранее.

За год доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана снизилась с 19,3 до 17,3 %.

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