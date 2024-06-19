В Новой Каледонии задержан главный борец за независимость Кристиан Тен

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Стражи порядка Новой Каледонии задержали восемь человек по подозрению в организации беспорядков на архипелаге, сообщают французские СМИ.

По их информации, среди задержанных – Кристиан Тен, который является лидером движения за независимость Новой Каледонии.

В прокуратуре отметили, что эта операция осуществлена в рамках расследования предполагаемых преступлений, в том числе вооруженных ограблений и покушений на убийство, во время недавних беспорядков.

Беспорядки в особом французском административно-территориальном образовании Новая Каледония начались в середине мая на фоне протестов сторонников независимости островной территории, которые выступают против конституционной реформы. Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей – канаков, и тем самым усилит влияние Парижа.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.