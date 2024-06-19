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«Градус» погоды на завтра

«Градус» погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков Северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление – 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами грозы, град. Ночью и утром местами прогнозируется туман. На отдельных территориях усилится западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 19-24° тепла.

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«Градус» погоды на завтра
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