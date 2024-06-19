Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа |
Пашинян позвонил Эрдогану |
Израиль официально утвердил планы атаки на Ливан |
Байден стал дразнить журналистов (видео) |
Азербайджан существенно нарастил свою долю в поставках газа в ЕС |
СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО |
Во Франции требуют ввести войска в Армению |
В России задумались над уточнением ядерной доктрины |
Жесткое заявление Минобороны о передаче Францией Армении артустановок Caesar |
Главное Общество

Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа

Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа

В Саудовской Аравии по меньшей мере 550 человек погибли во время паломничества в священный город Мекка.

Причиной стала экстремальная жара — температура в регионе во вторник превысила 50 градусов.

Дипломаты объяснили, что причиной такого большого числа смертей стало огромное количество незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос в лагерях для помощи верующим.

Саудовские дипломаты уточнили, что как минимум 323 погибших были приезжими из Египта. Министерство иностранных дел страны заявило, что Каир сотрудничает с властями Саудовской Аравии в поиске египтян, пропавших без вести во время хаджа.

Также погибли по меньшей мере 60 паломников из Иордании. Тегеран официально сообщил о смерти пяти иранских паломников, не уточнив причину, а Дакар сообщил, что погибли трое сенегальских паломников.

Теги:
Из этой рубрики
«Градус» погоды на завтра
Общество

«Градус» погоды на завтра

2024/06/19, 13:35
Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа
Общество

Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа

2024/06/19, 12:10
В Telegram заработал сервис знакомств
Общество

В Telegram заработал сервис знакомств

2024/06/18, 19:48
Депутат Насиров показал венгерским коллегам ход восстановления Агдама (фото)
Общество

Депутат Насиров показал венгерским коллегам ход восстановления Агдама (фото)

2024/06/18, 19:28
Три человека стали жертвами тяжелого ДТП в Кюрдамирском районе (фото)
Общество

Три человека стали жертвами тяжелого ДТП в Кюрдамирском районе (фото)

2024/06/18, 19:10
Гасанов утонул, купаясь в Аразе
Общество

Гасанов утонул, купаясь в Аразе

2024/06/18, 18:58
Пашазаде рассказал епископу Алексию о мультикультурных ценностях Азербайджана (фото)
Общество

Пашазаде рассказал епископу Алексию о мультикультурных ценностях Азербайджана (фото)

2024/06/18, 18:48
Шекинский район оказался под ударом града
Общество

Шекинский район оказался под ударом града

2024/06/18, 18:07
6 человек пострадали в ДТП на платной автодороге в Шабране
Общество

6 человек пострадали в ДТП на платной автодороге в Шабране

2024/06/18, 17:57