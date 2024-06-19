Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа

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В Саудовской Аравии по меньшей мере 550 человек погибли во время паломничества в священный город Мекка.

Причиной стала экстремальная жара — температура в регионе во вторник превысила 50 градусов.

Дипломаты объяснили, что причиной такого большого числа смертей стало огромное количество незарегистрированных паломников, прибытие которых вызвало хаос в лагерях для помощи верующим.

Саудовские дипломаты уточнили, что как минимум 323 погибших были приезжими из Египта. Министерство иностранных дел страны заявило, что Каир сотрудничает с властями Саудовской Аравии в поиске египтян, пропавших без вести во время хаджа.

Также погибли по меньшей мере 60 паломников из Иордании. Тегеран официально сообщил о смерти пяти иранских паломников, не уточнив причину, а Дакар сообщил, что погибли трое сенегальских паломников.