Хикмет Гаджиев: Поставки в Армению смертоносного оружия вызывают серьезную озабоченность

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Мы не считаем политику Франции в отношении Южного Кавказа эффективной, это вредная политика. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев заявил, что вооружение Армении со стороны Франции является угрозой для достигнутых результатов и мира на Кавказе.

«Это удар по процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией. Французская политика милитаризации – это шаг, который будет стимулировать реваншистские силы в Армении. Поставки в Армению смертоносного оружия вызывают серьезную озабоченность. Как член СБ ООН Франция должна проводить ответственную политику. Армения – страна, совершившая оккупацию и агрессию на Южном Кавказе. Вооружать такую страну неприемлемо», — цитирует его АПА.