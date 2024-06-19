Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа |
Пашинян позвонил Эрдогану |
Израиль официально утвердил планы атаки на Ливан |
Байден стал дразнить журналистов (видео) |
Азербайджан существенно нарастил свою долю в поставках газа в ЕС |
СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО |
Во Франции требуют ввести войска в Армению |
В России задумались над уточнением ядерной доктрины |
Жесткое заявление Минобороны о передаче Францией Армении артустановок Caesar |
Главное Мир

В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde

В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde

Высший совет связи Буркина-Фасо приостановил вещание регионального отделения французского телеканала TV5 Monde на полгода, сообщает ТАСС.

Телеканал распространил в эфире интервью, приглашенный участник которого негативно высказывался о ситуации в стране в области безопасности.

«Решение совета связи было принято после выявленных нарушений закона в содержании одного из выпусков новостной программы 17 июня 2024 года», – говорится в заявлении властей. Специалисты регулятора увидели в этом выпуске ложные обвинения, тенденциозные комментарии, граничащие с дезинформацией.

Запрет вступил в силу с 18 июня. Также телеканал должен будет выплатить штраф в размере 50 млн центральноафриканских франков (около 76 тыс. евро).

Ранее Буркина-Фасо уже приостанавливала работу некоторых СМИ, в частности французской радиостанции RFI в декабре 2022, которая, по словам представителя правительства, передала репортаж с угрозами в адрес населения страны со стороны лидера террористов. Позднее в марте 2023 года правительство страны приостановило работу французского телеканала France 24 из-за показанного в эфире материала, который, как утверждали власти, был подготовлен при участии лидера террористической группировки. Затем в июне 2023 года на три месяца была приостановлена работа французского телеканала LCI после того, как его журналист назвал ложной информацией ситуацию, связанную с актами насилия со стороны радикальных исламистских группировок на буркинийской территории.

Теги:
Из этой рубрики
Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервис (видео) 
Мир

Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервис (видео) 

2024/06/19, 13:23
Американский штат Канзас выдвинул «коронавирусное» обвинение против компании Pfizer
Мир

Американский штат Канзас выдвинул «коронавирусное» обвинение против компании Pfizer

2024/06/19, 13:10
Миннацобороны Польши: Польский военнослужащий не стрелял в мигрантку
Мир

Миннацобороны Польши: Польский военнослужащий не стрелял в мигрантку

2024/06/19, 12:58
Специальные воздушные коридоры для беспилотников в Турции
Мир

Специальные воздушные коридоры для беспилотников в Турции

2024/06/19, 12:35
Глава WADA рассказал о лицемерии антидопингового сообщества США
Мир

Глава WADA рассказал о лицемерии антидопингового сообщества США

2024/06/19, 12:23
Путин предложил Ким Чен Ыну фундаментальный документ
Мир

Путин предложил Ким Чен Ыну фундаментальный документ

2024/06/19, 11:34
В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde
Мир

В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde

2024/06/19, 11:23
В России осудили американского военнослужащего
Мир

В России осудили американского военнослужащего

2024/06/19, 11:11
Белый дом отменил встречу высокого уровня с израильскими официальными лицами
Мир

Белый дом отменил встречу высокого уровня с израильскими официальными лицами

2024/06/19, 10:59