Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа |
Пашинян позвонил Эрдогану |
Израиль официально утвердил планы атаки на Ливан |
Байден стал дразнить журналистов (видео) |
Азербайджан существенно нарастил свою долю в поставках газа в ЕС |
СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО |
Во Франции требуют ввести войска в Армению |
В России задумались над уточнением ядерной доктрины |
Жесткое заявление Минобороны о передаче Францией Армении артустановок Caesar |
Главное Мир

Россия собирается выдвинуть в Генассамблее ООН резолюцию по борьбе с неоколониализмом

Россия собирается выдвинуть в Генассамблее ООН резолюцию по борьбе с неоколониализмом

Россия готовит вместе с партнерами в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по противодействию неоколониализму, заявили ТАСС в МИД РФ по итогам состоявшегося во Владивостоке форума «Движение за свободу наций!».

«Сегодня ведется работа с единомышленниками над проектом резолюции в Генассамблее ООН. Кроме того, эта тематика все чаще звучит и в переговорах на высоком уровне, – отметили в дипведомстве. – Тема борьбы с неоколониализмом становится одной из ведущих проблематик».

Организованное «Единой Россией» заседание постоянного комитета «Движения за свободу наций!» состоялось в рамках международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнеры».

«Тема борьбы с неоколониализмом встретила понимание и заинтересованность у стран мирового большинства, – обратили внимание в министерстве. – По-другому и не может быть в современных мировых реалиях. Более 30 стран приняли участие международном межпартийном форуме «Мировое большинство за многополярный мир» в формате »БРИКС и страны-партнеры».

Теги:
Из этой рубрики
Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервис (видео) 
Мир

Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервис (видео) 

2024/06/19, 13:23
Американский штат Канзас выдвинул «коронавирусное» обвинение против компании Pfizer
Мир

Американский штат Канзас выдвинул «коронавирусное» обвинение против компании Pfizer

2024/06/19, 13:10
Миннацобороны Польши: Польский военнослужащий не стрелял в мигрантку
Мир

Миннацобороны Польши: Польский военнослужащий не стрелял в мигрантку

2024/06/19, 12:58
Специальные воздушные коридоры для беспилотников в Турции
Мир

Специальные воздушные коридоры для беспилотников в Турции

2024/06/19, 12:35
Глава WADA рассказал о лицемерии антидопингового сообщества США
Мир

Глава WADA рассказал о лицемерии антидопингового сообщества США

2024/06/19, 12:23
Путин предложил Ким Чен Ыну фундаментальный документ
Мир

Путин предложил Ким Чен Ыну фундаментальный документ

2024/06/19, 11:34
В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde
Мир

В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde

2024/06/19, 11:23
В России осудили американского военнослужащего
Мир

В России осудили американского военнослужащего

2024/06/19, 11:11
Белый дом отменил встречу высокого уровня с израильскими официальными лицами
Мир

Белый дом отменил встречу высокого уровня с израильскими официальными лицами

2024/06/19, 10:59