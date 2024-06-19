Россия собирается выдвинуть в Генассамблее ООН резолюцию по борьбе с неоколониализмом

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Россия готовит вместе с партнерами в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по противодействию неоколониализму, заявили ТАСС в МИД РФ по итогам состоявшегося во Владивостоке форума «Движение за свободу наций!».

«Сегодня ведется работа с единомышленниками над проектом резолюции в Генассамблее ООН. Кроме того, эта тематика все чаще звучит и в переговорах на высоком уровне, – отметили в дипведомстве. – Тема борьбы с неоколониализмом становится одной из ведущих проблематик».

Организованное «Единой Россией» заседание постоянного комитета «Движения за свободу наций!» состоялось в рамках международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнеры».

«Тема борьбы с неоколониализмом встретила понимание и заинтересованность у стран мирового большинства, – обратили внимание в министерстве. – По-другому и не может быть в современных мировых реалиях. Более 30 стран приняли участие международном межпартийном форуме «Мировое большинство за многополярный мир» в формате »БРИКС и страны-партнеры».