В Колумбии разгорается шпионский скандал с участием Венесуэлы, Кубы и России

153 Просмотров

Правительство экс-президента Колумбии Ивана Дуке давало указание следить за посольствами Венесуэлы, Кубы и России. Об этом сообщил руководитель национального управления разведки южноамериканской страны Карлос Рамон Гонсалес.

«Прежняя администрация, правительство президента Дуке, объявляла целью для разведки некоторые посольства. В результате произошли события, о которых в свое время сообщали СМИ. Были высланы сотрудники этих посольств – были высланы венесуэльские дипломаты, были высланы сотрудники посольства Кубы, были высланы сотрудники посольства России», – сказал он на слушаниях в Сенате, которые транслировалось на YouTube-канале верхней палаты парламента.

По словам Гонсалеса, действующее руководство страны не прибегает к таким методам и не дает указания разведывательному агентству совершать противоправные действия.

В декабре 2020 года миграционная служба Колумбии сообщила, что двое сотрудников российского посольства были выдворены из страны. Как утверждал колумбийский МИД, это решение было принято в связи тем, что дипломаты подозревались в осуществлении деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Россия в ответ на это объявила персонами нон грата двух сотрудников колумбийского посольства в Москве.