США поставят в Тайвань военные беспилотники и ракеты

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Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V стоимостью $300 млн, противопехотной, бронебойной ракетной системы Switchblade 300 стоимостью $60,2 млн и сопутствующего оборудования к этим системам, сообщает Пентагон.

В сообщении агентства оборонного сотрудничества Минобороны США отмечается, что продажа «поможет повысить безопасность получателя и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе.

Кроме того, предлагаемая продажа соответствует законодательству и политике США, она послужит национальным интересам, экономике и безопасности Соединенных Штатов, отметило агентство.

Китай последовательно выступает против поставок американского оружия Тайваню, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за независимость Тайваня.