Япония и Новая Зеландия ужесточают защиту секретной информации

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Правительства Японии и Новой Зеландии достигли договоренности о заключении соглашения об охране информации, которое сделает возможным обмен секретными данными в сфере обеспечения безопасности между двумя странами, сообщает газета Yomiuri. Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе проходящего сейчас визита в Токио новозеландского премьер-министра Кристофера Лаксона.

Соглашение запрещает без разрешения передавать полученную секретную информацию третьим странам или использовать ее не по назначению. Такие договоренности, в частности, будут распространяться на военную сферу, кибербезопасность, а также действия Китая, отмечает газета.

Нынешнее соглашение призвано укрепить контакты Японии с разведывательным альянсом Five Eyes («Пять глаз»), в который входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. К настоящему времени Токио уже подписал такие документы с Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией. Переговоры о выработке соглашения о секретности ведутся с Канадой.

Похожие договоренности Япония имеет с НАТО в целом, а также с Францией и Индией. В феврале Токио договорился и с Киевом начать переговоры о выработке соглашения о защите секретности.