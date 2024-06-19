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Блинкен отрицает приостановку поставок вооружений Израилю

Блинкен отрицает приостановку поставок вооружений Израилю

Поставки вооружений США Израилю не прекращались.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте.

По его словам, на паузе находится только передача одной партии мощных бомб.

«Как вы знаете, мы продолжаем оценивать одну поставку, о которой говорил президент США Джо Байден, касающуюся 2000-фунтовых бомб, из-за наших опасений по поводу их использования в таком густонаселенном районе, как Рафах, и эта оценка еще проводится», — сказал Блинкен.

Он добавил, что оружие поставляется в обычном режиме «с целью убедиться, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты в условиях множества вызовов».

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