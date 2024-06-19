Пашинян позвонил Эрдогану |
Израиль официально утвердил планы атаки на Ливан |
Байден стал дразнить журналистов (видео) |
Азербайджан существенно нарастил свою долю в поставках газа в ЕС |
СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО |
Во Франции требуют ввести войска в Армению |
В России задумались над уточнением ядерной доктрины |
Жесткое заявление Минобороны о передаче Францией Армении артустановок Caesar |
Пашинян обсудил с заместителем Блинкена мирный договор с Азербайджаном |
Главное Мир

Польша оборудует российскую границу наблюдательными вышками

Польша оборудует российскую границу наблюдательными вышками

Польша с осени текущего года планирует установить на границе с Россией 19 наблюдательных вышек. Об этом сообщил глава польского Варминьско-Мазурского воеводства, граничащего с Калининградской областью, Радослав Круль.

«Мы хотим, чтобы первые работы на восточной границе состоялись осенью», — приводит радио «Ольштын» слова Круля.

Глава Варминьско-Мазурского воеводства подчеркнул, что его стране необходимо улучшить инфраструктуру вдоль российской границы. Вместе с тем Польше следует защитить полосу вдоль границы, потому что она располагается в лесу, добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Ученые ведут поиски инопланетной жизни в Солнечной системе
Мир

Ученые ведут поиски инопланетной жизни в Солнечной системе

2024/06/19, 01:00
Польша оборудует российскую границу наблюдательными вышками
Мир

Польша оборудует российскую границу наблюдательными вышками

2024/06/19, 00:21
Глава МИД Израиля: В случае войны "Хезболла" будет уничтожена
Мир

Глава МИД Израиля: В случае войны «Хезболла» будет уничтожена

2024/06/19, 00:04
Кот Ларри высмеял Сунака
Мир

Кот Ларри высмеял Сунака

2024/06/18, 23:53
В Таиланде утвердили законопроект о признании однополых браков
Мир

В Таиланде утвердили законопроект о признании однополых браков

2024/06/18, 21:13
СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО
Мир

СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО

2024/06/18, 20:31
Путин: Победа будет за нами
Мир

Путин: Победа будет за нами

2024/06/18, 20:01
В Киеве произошло покушение на казахстанского оппозиционера (фото)
Мир

В Киеве произошло покушение на казахстанского оппозиционера (фото)

2024/06/18, 18:43
Число погибших в Газе достигло 37372 человек
Мир

Число погибших в Газе достигло 37372 человек

2024/06/18, 18:30