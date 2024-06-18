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ОЗА осудила неприемлемые провокации Франции

ОЗА осудила неприемлемые провокации Франции

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с продажей Францией оружия Армении.

В заявлении говорится:

«Франция предпринимает шаги по проникновению в регион Южного Кавказа для того, чтобы обострить там ситуацию. 18 июня 2024 года подписан договор о поставках из Франции в Армению самоходных артиллерийских установок CAESAR и снарядов к ним.

В тот же день группа французских политиков обратилась к президенту Франции с призывом направить войска в Армению. Тот факт, что это организованная кампания, ни у кого не вызывает сомнения. Очевидно, что Франция пытается совершить провокацию в регионе и, злоупотребив возникшей ситуацией, направить туда войска.

Община Западного Азербайджана крайне резко осуждает опасные игры и неприемлемые провокации Франции.

Противоречивы действия руководства Армении, которое, с одной стороны, говорит о мире, а с другой – закупает наступательное вооружение. В связи с этим община требует от Армении не поддаваться провокациям Франции, положить конец реализуемой ею масштабной программе милитаризации и встать на путь мира с Азербайджаном».

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