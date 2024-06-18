Стало известно, почему Макрон решил распустить Нацсобрание

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Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента), чтобы избежать потенциальной необходимости распускать правительство из-за вотума недоверия, который оппозиция грозила инициировать осенью. Об этом сообщает газета La Depeche со ссылкой на главу государства.

«Это одно из самых сложных решений, которые я принял за последние семь лет», – сказал Макрон в беседе с журналистами из региональных изданий.

Он заверил, что действовал «без легкомыслия» и «не в одиночку», хотя, как уточняет газета, и не советовался ни с премьер-министром, ни с председателями обеих палат парламента. Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос с людьми, которым доверяет, но негласно, поскольку такие важные решения «принимаются единолично и под его личную ответственность», – пишет газета.

Макрон отказался комментировать шок, спровоцированный в обществе его решением. Он подтвердил, что знает о том, что французы не понимают его выбор и злятся на него, однако рассчитывает, что «сила убеждения откроет ему дорогу» и дебаты вокруг партийных программ окажутся для него благоприятными. И хотя глава государства признает, что на предстоящих выборах 30 июня и 7 июля президентская коалиция может оказаться позади блока левых партий в Национальном собрании, однако в первую очередь рассчитывает, что ко второму туру выборов удастся не допустить получения партией «Национальное объединение» Марин ле Пен абсолютного большинства.

«Я понял смысл поражения на выборах в Европарламент и осознал демократические последствия. Если французы снова доверятся нам, все уже никогда не будет как прежде. Нам придется быть еще более открытыми по поводу содержания принимаемых мер и способа управления», – сказал он.