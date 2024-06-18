Партия Марин Ле Пен передумала развивать отношения с Москвой

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Правая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен в преддверии внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции удалила с сайта намерение развивать дипломатические связи с Россией. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, правые за последнюю неделю убрали со страницы ссылку на один из 17 программных буклетов предвыборной кампании Ле Пен 2022 года, посвященный обороне. В нем, поясняет издание, предлагалось искать «союза с Россией по определенным вопросам» при одновременном дистанцировании от Вашингтона, а также приостановить совместные оборонные проекты с Германией по производству танков и истребителей и выйти из-под объединенного военного командования НАТО.

Как отмечает Politico, решение удалить эти пункты с сайта и смягчить риторику объясняется желанием «укрепить свой авторитет на мировой арене перед тем, как французские избиратели» придут на выборы 30 июня и 7 июля.