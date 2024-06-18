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Посла России вызвали в МИД Швеции из-за вторжения бомбардировщика

Посла России вызвали в МИД Швеции из-за вторжения бомбардировщика

Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции в связи с инцидентом с российским самолетом, который нарушил 14 июня воздушное пространство королевства. Об этом говорится в заявлении шведского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, опубликованному на сайте правительства королевства, «18 июня министерство иностранных дел вызвало посла РФ, чтобы выразить [ему] свою позицию <…>».

Согласно сообщению, днем 14 июня российский бомбардировщик Су-24 «нарушил воздушные границы Швеции к востоку от острова Готланд». Самолет, несмотря на предупреждения, проследовал намеченным курсом, в связи с чем потребовалось поднять в воздух истребители JAS 39 Gripen.

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