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Главное Экономика

Список самых дорогих в мире компаний возглавила Nvidia

Список самых дорогих в мире компаний возглавила Nvidia

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.04 бак.вр. цена акций Nvidia росла на 3,3%, до 135,41 доллара за ценную бумагу, что стало новым историческим максимумом. Капитализация компании в этот момент составляла 3,328 триллиона долларов. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составила 3,322 триллиона долларов.

Тройку самых дорогих в мире компанией замыкает Apple, капитализация которой составляла 3,281 триллиона долларов.

В феврале рыночная стоимость Nvidia впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня показатель превысил отметку в три триллиона. С начала года стоимость бумаг Nvidia подскочила в 2,7 раза.

Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

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Список самых дорогих в мире компаний возглавила Nvidia
Экономика

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