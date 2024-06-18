В Таиланде утвердили законопроект о признании однополых браков

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Сенат (верхняя палата парламента) Таиланда одобрил законопроект о признании однополых браков, утвердив его в третьем финальном парламентском чтении. Об этом сообщила газета Prachatai.

Из участвовавших в голосовании сенаторов 130 высказались в поддержку законопроекта, 4 – против, 18 – воздержались. Он обретет статус закона через 120 дней после публикации в Королевской газете, после чего Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии (АСЕАН), легализовавшей однополые браки.

Предыдущие правительства Таиланда в 2023 году уже рассматривали ту или иную форму юридического признания однополых союзов. Последняя попытка принять законопроект о легализации подобных браков, который был предложен оппозиционной партией «Движение вперед», не увенчалась успехом из-за наличия других конкурирующих законопроектов и приближающихся парламентских выборов, которые состоялись в мае 2023 года.