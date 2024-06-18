Азербайджан существенно нарастил свою долю в поставках газа в ЕС |
СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО |
Во Франции требуют ввести войска в Армению |
В России задумались над уточнением ядерной доктрины |
Жесткое заявление Минобороны о передаче Францией Армении артустановок Caesar |
Пашинян обсудил с заместителем Блинкена мирный договор с Азербайджаном |
Армянские гимнастки испугались азербайджанского арбитра |
Армения и Франция достигли новых договоренностей о военно-техническом сотрудничестве |
Пашинян не исключил, что следующий этап делимитации границы начнется с Сюника |
Главное Мир

В Таиланде утвердили законопроект о признании однополых браков

В Таиланде утвердили законопроект о признании однополых браков

Сенат (верхняя палата парламента) Таиланда одобрил законопроект о признании однополых браков, утвердив его в третьем финальном парламентском чтении. Об этом сообщила газета Prachatai.

Из участвовавших в голосовании сенаторов 130 высказались в поддержку законопроекта, 4 – против, 18 – воздержались. Он обретет статус закона через 120 дней после публикации в Королевской газете, после чего Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии (АСЕАН), легализовавшей однополые браки.

Предыдущие правительства Таиланда в 2023 году уже рассматривали ту или иную форму юридического признания однополых союзов. Последняя попытка принять законопроект о легализации подобных браков, который был предложен оппозиционной партией «Движение вперед», не увенчалась успехом из-за наличия других конкурирующих законопроектов и приближающихся парламентских выборов, которые состоялись в мае 2023 года.

Теги:
Из этой рубрики
В Таиланде утвердили законопроект о признании однополых браков
Мир

В Таиланде утвердили законопроект о признании однополых браков

2024/06/18, 21:13
СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО
Мир

СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО

2024/06/18, 20:31
Путин: Победа будет за нами
Мир

Путин: Победа будет за нами

2024/06/18, 20:01
В Киеве произошло покушение на казахстанского оппозиционера (фото)
Мир

В Киеве произошло покушение на казахстанского оппозиционера (фото)

2024/06/18, 18:43
Число погибших в Газе достигло 37372 человек
Мир

Число погибших в Газе достигло 37372 человек

2024/06/18, 18:30
Сильное землетрясение в Иране: растет число погибших и раненых (обновлено, видео)
Мир

Сильное землетрясение в Иране: растет число погибших и раненых (обновлено, видео)

2024/06/18, 18:10
Сход селя в Эквадоре унес жизни 7 человек
Мир

Сход селя в Эквадоре унес жизни 7 человек

2024/06/18, 17:16
Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Мир

Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК

2024/06/18, 17:00
Из России будут депортированы более 1500 мигрантов
Мир

Из России будут депортированы более 1500 мигрантов

2024/06/18, 16:45