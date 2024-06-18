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В СНГ отрицают стремление Армении выйти из организации

В СНГ отрицают стремление Армении выйти из организации

Армения не посылала никаких сигналов о желании покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ) или ослабить участие в нем. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Нет, вы знаете, у нас никаких сигналов нет относительно того, что Армения собирается покинуть СНГ или ослабить свое участие», – сказал генсек организации, отвечая на соответствующий вопрос.

Лебедев обратил внимание на заявления лиц на высоком уровне в Ереване относительно членства в ОДКБ. «Но далее прозвучало, я это отфиксировал, что касается СНГ и ЕАЭС, то Армения будет продолжать свое взаимодействие в рамках Содружества, с соседями. И я искренне этому рад и надеюсь, что так оно и будет», – подчеркнул генеральный секретарь Содружества.

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