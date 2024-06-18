СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО

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Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, в ближайшем времени его кандидатуру поддержит президент Румынии, который являлся его единственным соперником в борьбе за этот пост, сообщает голландский телеканал NOS со ссылкой на источники.

«Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО. Теперь, когда Венгрия также полностью поддерживает кандидатуру Рютте, нам остается только дождаться реакции единственного оппозиционного кандидата – президента Румынии (Клауса) Йоханниса», – сообщил телеканал.

По данным его источников, Йоханнис выразит поддержку кандидатуре Марка Рютте на руководящую должность в альянсе в краткосрочной перспективе.