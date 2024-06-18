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Украинцы уничтожили вражеский ЗРК (видео)

Украинцы уничтожили вражеский ЗРК (видео)

Силы обороны Украины с помощью отечественного дрона смогли поразить российский ЗРК «Тор М2», который может сбивать самолеты. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Отмечается, что это результат работы десантников 77-й бригады.

Операторы подразделения ударных дронов смогли осуществить успешное поражение российского всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса «Тор М2». Поражение нанесли с помощью дрона, который имеет дальний радиус действия.

«Что важно, этот тип БПЛА — отечественного производства. Украина развивает это направление, и таких ударов будет становиться больше», – добавили военные.

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