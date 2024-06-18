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Путин: Победа будет за нами

Путин: Победа будет за нами

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в победе России. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства для гостей и участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы!».

«Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит — победа будет за нами», — говорится в тексте обращения Путина.

Глава государства также подчеркнул, что в российское многонациональное общество в последние годы демонстрирует особую сплочённость и верность ценностям взаимопомощи и солидарности.

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