В Telegram заработал сервис знакомств

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В мессенджере Telegram появился сервис знакомств TON Dating, разработанный на блокчейне TON. Об этом сообщает профильное издание «Код Дурова».

Как утверждают создатели приложения, каждый его потенциальный участник будет проходить многоступенчатую верификацию личности, алгоритм для которой разработан по аналогии с системами безопасности, применяемыми в онлайн-банкинге. Это позволит исключить ботов и фейковые аккаунты.

Регистрация в сервисе для женщин будет бесплатной, а для мужчин она будет стоить 2500 единиц виртуальной валюты Telegram Stars.

Создатели ожидают, что к 2027 году количество активных пользователей сервиса превысит миллион человек. Предполагается, что ядром географии охвата аудитории станут бывшие страны СНГ, Ближний Восток, Европа и Азия.