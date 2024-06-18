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В России задумались над уточнением ядерной доктрины

В России задумались над уточнением ядерной доктрины

России необходимо изменить некоторые параметры в военной доктрине и документах в сфере ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Уточнение ядерной доктрины следует провести по результатам анализа действий западных стран на фоне конфликта России и Украины, отметил дипломат.

«Опыт, в том числе полученный в ходе военной операции, и анализ поведенческой модели коллективного Запада показывает, что необходимо уточнить некие параметры <…> и в военной доктрине как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания», — цитирует ТАСС Рябкова.

По словам замглавы МИДа, работа по изменению российской политики в области ядерного сдерживания «идет, но не закончена». У этого процесса нет графика и временных рамок, добавил Рябков.

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