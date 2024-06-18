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Три человека стали жертвами тяжелого ДТП в Кюрдамирском районе (фото)

Три человека стали жертвами тяжелого ДТП в Кюрдамирском районе (фото)

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в селе Джяйли Кюрдамирского района погибли три человека, еще один получил травмы.

Водитель автомобиля «Мерседес» потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось несколько раз, уточняет «Репорт».

В ДТП погибли находившиеся в автомобиле Джейхун Ханалиев, Тогрул Ханалиев и Сулейман Ахмедов, Афлатун Умудов с травмами различной степени тяжести был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.

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