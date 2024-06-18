Хачатурян обсудил ситуацию в регионе с послом Эстонии

60 Просмотров

18 июня президент Армении Ваагн Хачатурян принял чрезвычайного и полномочного посла Эстонии в Армении Рину Кальюранд, завершающую свою дипломатическую миссию в Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.

Хачатурян поблагодарил посла за ее усилия по развитию отношений между двумя странами. «Я высоко оцениваю нынешний уровень сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул он.

Посол, в свою очередь, отметила, что отношения между Арменией и Эстонией динамично развиваются благодаря усилиям обеих сторон.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с демократическими реформами и возможностями обмена опытом становления госинститутов.

Состоялся обмен мнениями о ситуации региона. В этом контексте была подчеркнута необходимость решения существующих проблем путем мирных переговоров и в рамках международных прав и принципов.