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Хачатурян обсудил ситуацию в регионе с послом Эстонии

Хачатурян обсудил ситуацию в регионе с послом Эстонии

18 июня президент Армении Ваагн Хачатурян принял чрезвычайного и полномочного посла Эстонии в Армении Рину Кальюранд, завершающую свою дипломатическую миссию в Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.

Хачатурян поблагодарил посла за ее усилия по развитию отношений между двумя странами. «Я высоко оцениваю нынешний уровень сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул он.

Посол, в свою очередь, отметила, что отношения между Арменией и Эстонией динамично развиваются благодаря усилиям обеих сторон.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с демократическими реформами и возможностями обмена опытом становления госинститутов.

Состоялся обмен мнениями о ситуации региона. В этом контексте была подчеркнута необходимость решения существующих проблем путем мирных переговоров и в рамках международных прав и принципов.

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