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Иран сильно тряхнуло

Иран сильно тряхнуло

nd/ – Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Кашмир иранской провинции Разави-Хорасан, передает Trend со ссылкой на сообщение,  распространенное Институтом геофизики Тегеранского университета

Было отмечено, что землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 6 километров, было зафиксировано в 13:24 по местному времени.

Две оценочные группы, связанные с Обществом Красного Полумесяца, были отправлены в район землетрясения для изучения информации о возможных разрушениях.

Заявлений о том, что землетрясение привело к гибели людей или ущербу имуществу, пока нет.

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