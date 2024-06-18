Начинается прием заявок на партнерство и выставку в «зеленой» зоне СОР29

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В целях обеспечения успешного и положительного влияния Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), Азербайджан продолжает активную подготовительную работу к COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября текущего года. которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября текущего года.

Как сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29, помимо обеспечения участия делегаций зарубежных стран в официальных дискуссиях в «голубой зоне» конференции, объявлен прием заявок на «зеленую» зону, организованную в рамках COP29, учитывая интересы различных организаций, желающих стать частью этого престижного мероприятия и оценить возможности партнерства, спонсорства и выставки.

«Зеленая зона», организуемая Председательством COP29, будет функционировать для расширения деятельности участников, которые посетят самую важную климатическую конференцию в мире, в этом направлении и для поощрения индивидуального диалога в области изменения климата.

«Зеленая зона» будет служить также сотрудничеству между государственными и частными организациями, предоставляя специализирующимся в этой области организациям возможность делиться своим опытом, инновационными продуктами и решениями в этой области.

Она будет действовать как пространство, которое объединит различные заинтересованные стороны государственного и частного секторов, правительств, специализированных агентств ООН, межправительственных организаций, НПО, академических кругов, деятелей искусства и гражданского общества вокруг единой цели.

С целью продвижения глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и продвижения реальных решений в этом направлении это пространство, которое будет включать в себя интерактивные выставки, конференции, семинары, панельные дискуссии, а также творческие художественные инсталляции, культурные мероприятия и выступления, в ноябре станет настоящим динамичным центром климатической деятельности.

Данная территория вокруг Бакинского Олимпийского стадиона, расположенная на коротком расстоянии от «голубой зоны», своим масштабом и дизайном обеспечит доступные и инклюзивные условия для совместной деятельности и будет открыта для широкой общественности, заинтересованной в решении климатических проблем.

Учитывая все это, была запущена онлайн-платформа www.cop29greenzone.com, созданная с целью получения заинтересованными организациями преимуществ от «зеленой зоны» и эффективного использования имеющихся здесь возможностей, а также оперативного и качественного управления деятельностью в «зеленой зоне». Через этот портал организации и учреждения могут легко получить доступ к информации о предложениях участия в различных конференциях и выставках.

Портал включает в себя всю информацию, соответствующую целям потенциальных партнеров, павильонах, которые будут установлены в «зеленой зоне», и инициативах Председательства COP29 в области действий по борьбе с изменением климата, а также позволяет выделить места, соответствующие различным техническим параметрам, в большом выставочном пространстве для демонстрации инновационных подходов и технологий.

Заинтересованные стороны, желающие быть представленными в «зеленой зоне», могут подать официальные заявки посредством портала http://www.cop29greenzone.com.

Прием заявок продлится до 10 июля 2024 года. Желающие принять участие могут направлять свои вопросы и запросы на электронный адрес «[email protected]», – говорится в сообщении Оргкомитета COP29.