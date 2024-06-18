Медведев: «Если Украина не согласится, Россия продолжит наступление»

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Сейчас у Украины есть возможность принять предложение Путина, в противном случае наступление российских военных продолжится, заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

По его словам, здравомыслящих сил в Верховной раде нет. Верховная рада, как и исполнительная власть Украины, получает вводные от США.

«Власти Украины пока могут принять предложения президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании, в противном случае наступление российских войск продолжится, а ситуация изменится не в пользу Киева.

Если говорить совсем прямо и откровенно, я думаю, что, президент ведь об этом все сказал, что каждое последующее предложение, которое будет сделано Российской Федерацией, оно для действующих украинских властей, как бы мы к ним ни относились, оно будет хуже, чем предыдущее, поэтому сейчас у них есть возможность такое предложение, которое было сформулировано Владимиром Владимировичем Путиным, принять и, во всяком случае, попытаться установить мир, завершив вот эту часть конфликта» – сказал он.

В противном случае, продолжил Медведев, наступательные действия РФ продолжатся:

«И где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей. Так что они должны торопиться, пока есть такая возможность» – добавил он.