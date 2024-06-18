Азербайджан примет участие в форуме городов стран БРИКС+

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В столице Татарстана Казани 21 июня пройдёт форум городов стран БРИКС+, который соберёт около 200 мэров, вице-мэров, руководителей муниципалитетов из 21 страны включая Азербайджан, Турцию и Иран, сообщает Trend со ссылкой на информацию, распространенную иранским агентством Mehr.

В мероприятии также примут участие мэры городов Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Эфиопии, Египта, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Аргентины, Чили, Марокко, Индонезии и Мексики.

Главным вопросом повестки станет обсуждение создания новой международной организации – Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Также в рамках форума состоится дискуссионный форум по межмуниципальному и международному сотрудничеству.