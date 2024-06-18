Польские фермеры свиным навозом отгоняют от границы мигрантов

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Польские фермеры из организации «Массовый всепольский протест фермеров» выливают вдоль наиболее опасных участков восточной границы тонны свиного навоза, чтобы остановить нелегальных мигрантов. Об этом сообщает интернет-портал Wirtualna Polska.

«Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Этим мы показываем, что солидарны с нашими силовыми структурами. Мы покажем властям, как надо защищать нашу территорию», – приводит портал слова одного из организаторов акции.

«Мы рассчитываем на то, что нелегальные мигранты не будут пересекать эту полосу, если они соблюдают свою веру», – сказал другой фермер. Участники акции исходят из того, что большинство нелегальных мигрантов исповедуют ислам, по канонам которого свинья считается нечистым животным, сообщает портал.