Польские фермеры свиным навозом отгоняют от границы мигрантов

Польские фермеры из организации «Массовый всепольский протест фермеров» выливают вдоль наиболее опасных участков восточной границы тонны свиного навоза, чтобы остановить нелегальных мигрантов. Об этом сообщает интернет-портал Wirtualna Polska.
«Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Этим мы показываем, что солидарны с нашими силовыми структурами. Мы покажем властям, как надо защищать нашу территорию», – приводит портал слова одного из организаторов акции.
«Мы рассчитываем на то, что нелегальные мигранты не будут пересекать эту полосу, если они соблюдают свою веру», – сказал другой фермер. Участники акции исходят из того, что большинство нелегальных мигрантов исповедуют ислам, по канонам которого свинья считается нечистым животным, сообщает портал.