Галузин: Цель Запада – использовать армянский «плацдарм» для создания в регионе очередного очага напряженности

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Запад рассматривает Армению в качестве одного из инструментов гибридной войны против России и других стран Южного Кавказа.

Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По мнению замминистра, цель Запада – использовать армянский «плацдарм» для формирования в регионе очередного очага напряженности.

«В западных столицах готовы спокойно «ставить на кон» социально-экономическое положение республики и ее безопасность. Представители США, Евросоюза и НАТО призывают Ереван к разрыву всех связей с Москвой, добиваются выхода из наших общих интеграционных объединений», – отметил М.Галузин.

Как подчеркнул дипломат, Москва неоднократно и на различных уровнях доводила до сведения официального Еревана свою готовность обсуждать вызывающие беспокойство вопросы.

«При этом реакции на наши различные инициативы мы так и не получили. Рассчитываем, что армянскому руководству хватит политической мудрости для понимания иллюзорности обещаний Запада, критической важности отношений с Россией с точки зрения суверенитета, безопасности и экономического развития республики», – добавил замглавы МИД РФ.