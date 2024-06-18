Франция поставит Армении гаубицы Caesar

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«Продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны», написал глава французского минобороны Себастьян Лекорню в соцсети X.

По его словам, контракт был подписан в ходе визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию. Главы оборонных ведомств двух стран провели обсуждения в рамках выставки военной техники Eurosatory 2024 в Париже. Французский министр назвал состоявшуюся дискуссию «теплой и продуктивной».

«Новая важная веха – подписание контракта на приобретение пушек CAESAR», – написал глава минобороны Франции.