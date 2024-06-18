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Страны НАТО повысили военные расходы на 18% в 2024 году

Страны НАТО повысили военные расходы на 18% в 2024 году

23 государства из 32 стран – членов НАТО довели свои военные расходы до 2% ВВП в 2024 году, общие военные расходы альянса вырастут на 18% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

«Сегодня мы смогли опубликовать новые цифры по военным расходам. Страны НАТО из Европы и Канада повысили свои военные расходы на 18% и сегодня 23 страны достигли [показателя] 2% от ВВП», – сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что это самое большое увеличение военные расходов НАТО за десятилетия, «это хорошо для США», поскольку две трети этих денег идут на военные заказы в Соединенных Штатах.

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