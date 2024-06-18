СМИ: Франция сократит свой контингент в Центральной и Западной Африке

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Франция намерена сократить свое военное присутствие в Центральной и Западной Африке до нескольких сотен человек.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По его данным, власти Франции намерены оставить около 100 военных в Габоне (в настоящий момент их в стране 350), 100 в Сенегале (сейчас их 350), 100 в Кот-д’Ивуаре (по сравнению с 600 сегодня) и примерно 300 в Чаде, где сейчас находится 1 тыс. французских военнослужащих.

Главный штаб Вооруженных сил Франции отказался комментировать эту информацию.