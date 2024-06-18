В Швейцарии раскрыли новое место проведения конференции по Украине

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Вторая конференция по Украине будет проходить не в Европе и наиболее вероятным местом проведения видится Саудовская Аравия.

Об этом заявил глава швейцарской делегации Габриэль Люхингер в беседе с радио SRF.

«Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Теперь это находится не в руках Швейцарии (…). С этого момента Швейцария по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами», — рассказал дипломат.

При этом Люхингер частично разочарован итогами саммита, так как к его работе не удалось привлечь китайскую сторону. В частности, он лично осуществлял переговоры с КНР, рассчитывая добиться их участия в швейцарской конференции.