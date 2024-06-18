В Белом доме назвали условие для вступления Украины в НАТО: победить Россию

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Украине нужно победить в войне с Россией, чтобы иметь возможность вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Прежде всего они должны победить в этой войне. Они должны прежде всего победить в войне», – сказал он, комментируя перспективы присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

По словам Кирби, президент США Джо Байден по-прежнему полагает, что Украину в будущем надо принять в НАТО.

«Президент заявил, что, по его мнению, НАТО фигурирует в будущем Украины. И предстоит сделать многое, прежде чем они смогут присоединиться к альянсу. Как и любой член [НАТО] до вступления в альянс. Однако президент твердо верит, что НАТО в какой-то момент находится в будущем Украины», – отметил сотрудник СНБ.

Кроме того, добавил он, Киеву для вступления в НАТО необходимо работать над искоренением коррупции в Украине. «Коррупция является причиной для беспокойства. Тем не менее, разумеется, любая страна, желающая вступить в альянс, должна предпринять и другие действия», – подчеркнул Кирби.

Он также констатировал, что решение о расширении НАТО принимают все ее члены. «США не могут сделать так, чтобы это произошло волшебным образом», – признал Кирби.