Армения и Франция достигли новых договоренностей о военно-техническом сотрудничестве |
Пашинян не исключил, что следующий этап делимитации границы начнется с Сюника |
Мирзоян обсудил с представителем США улучшение отношений с Азербайджаном |
МИД Украины и Армении обсудили активизацию политического диалога (фото) |
Кулеба анонсировал приглашение России на следующий саммит по Украине |
Си Цзиньпин: Вашингтон хотел обманом заставить Пекин напасть на Тайвань |
Наши дзюдоисты выиграли Кубок Европы в командном зачете |
В Японии прогрессирует болезнь, убивающая человека за двое суток |
Россия и Иран против вмешательства внешних игроков в дела региона |
Главное Мир

США предупреждают Китай

США предупреждают Китай

Соединенные Штаты готовы принять меры против Китая, который, по утверждениям Госдепартамента, поставляет России компоненты для производства военной техники.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Если Китай не хочет принять меры, чтобы остановить свои компании от отправки микроэлектроники, оптических датчиков и другого оборудования, которое Россия может использовать для производства военной техники, представляющей огромную угрозу не только для Украины, но и для европейской безопасности, тогда нам придется работать с нашими европейскими партнерами и самим принимать меры», – сказал Миллер. При этом он не сообщил, о каких мерах идет речь.

Теги:
Из этой рубрики
В Швейцарии раскрыли новое место проведения конференции по Украине
Мир

В Швейцарии раскрыли новое место проведения конференции по Украине

2024/06/18, 00:25
В Белом доме назвали условие для вступления Украины в НАТО: победить Россию
Мир

В Белом доме назвали условие для вступления Украины в НАТО: победить Россию

2024/06/18, 00:10
США предупреждают Китай
Мир

США предупреждают Китай

2024/06/17, 23:55
Финляндия поддержит кандидатуру премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС
Мир

Финляндия поддержит кандидатуру премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС

2024/06/17, 23:16
В Новой Каледонии сократили комендантский час и открыли аэропорт
Мир

В Новой Каледонии сократили комендантский час и открыли аэропорт

2024/06/17, 22:20
В Грузии назвали помехи ко вступлению республики в ЕС
Мир

В Грузии назвали помехи ко вступлению республики в ЕС

2024/06/17, 21:26
Путин назначил свою родственницу на пост замминистра обороны
Мир

Путин назначил свою родственницу на пост замминистра обороны

2024/06/17, 18:46
Сын президента Сербии хотел подраться с английскими болельщиками
Мир

Сын президента Сербии хотел подраться с английскими болельщиками

2024/06/17, 18:38
В Бонне открылась ежегодная конференция Global Media Forum
Мир

В Бонне открылась ежегодная конференция Global Media Forum

2024/06/17, 16:33