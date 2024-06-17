США предупреждают Китай

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Соединенные Штаты готовы принять меры против Китая, который, по утверждениям Госдепартамента, поставляет России компоненты для производства военной техники.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Если Китай не хочет принять меры, чтобы остановить свои компании от отправки микроэлектроники, оптических датчиков и другого оборудования, которое Россия может использовать для производства военной техники, представляющей огромную угрозу не только для Украины, но и для европейской безопасности, тогда нам придется работать с нашими европейскими партнерами и самим принимать меры», – сказал Миллер. При этом он не сообщил, о каких мерах идет речь.