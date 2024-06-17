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ЕБРР продолжит работу по развитию экономики Азербайджана, Грузии и Армении

ЕБРР продолжит работу по развитию экономики Азербайджана, Грузии и Армении

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Элизабетту Фальчетти новым управляющим директором по Турции и Кавказу, говорится в пресс-релизе Банка.

«В этом году наша ежегодная встреча состоялась в Ереване, и мы еще раз стали свидетелями потенциала Кавказа. Мы продолжим нашу работу по развитию экономики Армении, Азербайджана и Грузии, поддерживая развитие частного сектора и ключевой инфраструктуры посредством инвестиций и политического диалога в целях реформ.

Фальчетти приступит к своей новой должности 1 августа»,  – отметили в ЕБРР.

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