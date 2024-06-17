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Финляндия поддержит кандидатуру премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС

Финляндия поддержит кандидатуру премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС

Финляндия будет поддерживать кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы дипломатии Европейского союза, заявил глава финского правительства Петтери Орпо.

«Если это будет Кая Каллас, то это будет хорошо для Финляндии. Она из нашего региона, мы ее знаем, она очень близка нам по духу», – сказал Орпо, прибыв на встречу лидеров ЕС, на которой будут обсуждаться кандидатуры на должности в Еврокомиссии.

Он отметил, что Финляндия также поддерживает переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК.

«Надеюсь, что сегодня мы сможем достичь предварительного соглашения», – сказал Орпо.

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