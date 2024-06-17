Армения и Франция достигли новых договоренностей о военно-техническом сотрудничестве |
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Армения и Франция достигли новых договоренностей о военно-техническом сотрудничестве

Армения и Франция достигли новых договоренностей о военно-техническом сотрудничестве

Министр обороны Армении Cурен Папикян встретился с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Стороны сделали акцент на военно-техническом сотрудничестве, по которому были достигнуты новые договоренности. Между Министерством обороны РА и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Папикян и Лекорню рассмотрели текущий процесс взаимодействия, а армянский министр в свою очередь представил реформы в вооруженных силах.

Это вторая за год встреча двух министров – предыдущая состоялась в феврале в Ереване.

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