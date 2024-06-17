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Пашинян не исключил, что следующий этап делимитации границы начнется с Сюника

Пашинян не исключил, что следующий этап делимитации границы начнется с Сюника

Не исключено, что следующий этап делимитации начнется с Сюника, но она может пройти и на любом другом участке.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает армянская служба радио «Свобода».

«На данный момент мы работаем над проектом регламента. По предварительной договоренности, после его утверждения будет принято решение.

Со вчерашнего дня я нахожусь в Сюникской области и провел десятки встреч, как в приграничных, так и в не приграничных населенных пунктах. Очевидно, что повестка мира, повестка реальной Армении и повестка мира понятны нашему народу. Это очень важно. Это означает, что мы смогли донести до нашего народа, что мы делаем и почему делаем.

В этом контексте вопросы делимитации и другие вопросы становятся рабочими вопросами. Правительство, конечно, должно продолжать широко информировать население о том, что происходит, почему происходит, какова цель, каковы риски, каковы наши методы управления рисками. Мы должны двигаться вперед, руководствуясь этой логикой», – отметил Пашинян.

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