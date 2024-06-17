В Новой Каледонии сократили комендантский час и открыли аэропорт

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Власти французской тихоокеанской территории Новая Каледония сократили ночной комендантский час и возобновили работу международного аэропорта, который закрывали на месяц из-за гражданских беспорядков.

Об этом сообщает AP.

Международный аэропорт Ла Тонтута, который соединяет столицу Новой Каледонии Нумеа с австралийским Сиднеем, японским Токио, Сингапуром и другими городами региона, вновь открылся в понедельник.

Ночной комендантский час также сокращается на два часа: его начало переносится с 18:00 на 20:00 из-за «улучшения ситуации и с целью содействия постепенному возвращению к нормальной жизни», говорится в заявлении властей.