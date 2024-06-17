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Хикмет Гаджиев: Азербайджан является лабораторией гуманитарного разминирования

Хикмет Гаджиев: Азербайджан является лабораторией гуманитарного разминирования

Третья Международная конференция по разминированию прошла в Баку и Зангилане – в Азербайджане, стране, которая входит в пятерку наиболее сильно загрязненных минами стран мира.

Более 300 представителей из 75 стран собрались вместе, чтобы обсудить пути мобилизации финансовых ресурсов для смягчения воздействия на окружающую среду наземных мин и других взрывоопасных пережитков войны.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил Euronews:

«Азербайджан является лабораторией гуманитарного разминирования и противоминной деятельности во всем мире. Азербайджан приобрел особые знания и опыт, и как только азербайджанский проект по разминированию завершится, у Азербайджана также появится возможность внести свой вклад в другие проекты гуманитарного разминирования во всем мире».

«Наземные мины действительно являются преступлением против человечества. Например пластиковый пакет в океане исчезнет через 200 лет. Мины этого не делают и продолжают загрязнять окружающую среду», – сказала Алессандра Роккасальво, постоянный представитель ПРООН в Азербайджане.

«Может произойти утечка продуктов распада тротила, что приведет к загрязнению почвы и подземных вод. Кроме того, выбросы углекислого газа после каждого взрыва мины также огромны. Таким образом, один танковый фугас после взрыва выделит 29 кг углекислого газа», – сообщил заместитель председателя правления Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Самир Поладов.

На конференции также прозвучали призывы к укреплению международного партнерства в области гуманитарного разминирования.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков заявил: «Донорское сообщество должно уделять гораздо больше внимания выделению средств, особенно тем странам, которые больше всего от этого страдают. Без решения этого вопроса в глобальном масштабе невозможно было бы заниматься этим в отдельных странах».

«Азербайджан внес свой вклад в это, представив на национальном уровне 18-ю цель устойчивого развития – гуманитарное разминирование», – добавил он.

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