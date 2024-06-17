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В Грузии назвали помехи ко вступлению республики в ЕС

В Грузии назвали помехи ко вступлению республики в ЕС

Грузия стремится вступить в Европейский союз (ЕС) к 2030 году, но этому препятствуют глобальные силы. Помехи ко вступлению республики в Евросоюз назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Наша задача к 2030 году вступить в Евросоюз, но до сегодняшнего дня продолжается шантаж, который ранее был связан с получением Грузии статуса кандидата по вступлению в Евросоюз, а сейчас шантаж конкретных сил связан с началом переговоров с Грузией по вступлению в Евросоюз», — заявил глава правительства.

Он добавил, что этой международной силой является «глобальная партия войны». В Тбилиси пока не хотят раскрывать личности членов этой партии, но заверили, что обладают всей полнотой данных по поводу их действий.

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