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В МИД России назвали конференцию по Украине «полным фиаско»

В МИД России назвали конференцию по Украине "полным фиаско"

Конференция по Украине в Швейцарии обернулась полным фиаско, подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.

«На днях в швейцарском Бюргенштоке прошел так называемый саммит о мире на Украине. В Киеве и в западных столицах лезли из кожи вон, чтобы представить его в качестве события чуть ли не вселенского масштаба. Однако на деле такое стремление выдать желаемое за действительное обернулось полным фиаско», – сказала Захарова.

По словам Захаровой, мероприятия, подобные «сходке» в Бюргенштоке, «не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьезного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира».

«Вопреки попыткам [президента Украины Владимира] Зеленского и его англосаксонских хозяев, почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом. Ставка на максимальное привлечение стран глобального Юга не сработала. Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», – подчеркнула дипломат.

«Западу и Киеву нужно прекратить заниматься очковтирательством и ухищрениями, чтобы, вводя в заблуждение международную общественность и меняя местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу, – отметила Захарова. – Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует. Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнется процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже».

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