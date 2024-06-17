Кремль рассчитывает на встречу Путина и Эрдогана на полях саммита ШОС

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Москва надеется, что президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удастся провести встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в июле в Астане.

Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС (в качестве приглашенного) мы, несомненно, будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную встречу лидеров России и Турции. Она действительно назрела, и это понимают как в Москве, так и в Анкаре», – сказал он.